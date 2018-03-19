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Индикаторы

Volume Average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Давно известный метод анализа объема.

На рынках капитала торговый объем — это сумма (общее количество) ценных бумаг (или определенного их набора, или всего рынка), которые были проданы в течение заданного периода времени. В контексте торговли на фондовой бирже, объем обычно понимается как количество акций, сменивших владельца в течение дня.  Учитываются операции с акциями, бондами, опционами, фьючерсными контрактами и торговля биржевыми товарами. Средний объем актива в течение более длительного периода времени — общая сумма сделок за этот период, деленная на длину периода. Таким образом, единица измерения среднего объема — акции, проданные за единицу времени (обычно за один торговый день).

Обычно торговый объем больше, когда цена актива изменяется. Новости о финансовом статусе компании, ее продуктах или планах, вне зависимости от того, позитивные они или негативные, обычно приводит к временному увеличению торгового объема по этому инструменту. Сдвиги торгового объема могут сделать более значительными наблюдаемые движения цены. Более высокий торговый объем актива — индикатор его высокой ликвидности на рынке. Для институциональных инвесторов, которые хотят продать больше акций определенной компании, понижение ликвидности будет стимулом к медленной продаже акций в течение долгого периода времени, чтобы избежать потерь в результате проскальзывания.

Сейчас, при работе с MetaTrader 5, вы можете выбирать, реальный или тиковый объем использовать. Процентные прорывы, по сравнению со средним объемом, обозначены изменением цвета. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20135

McGinley Dynamic Indicator McGinley Dynamic Indicator

McGinley Dynamic Indicator был разработан Джоном МакГинли и описан в журнале "Journal Of Technical Analysis" Ассоциации аналитиков рынка в 1991 году. Цель этого индикатора — устранить недостатки, найденные у обычных скользящих средних: например, гэпы и "пилу". Результат — индикатор, который следует за средней ценой инструмента и адаптируется к текущей скорости рынка.

3 MAs Market 3 MAs Market

Индикатор показывает оценку текущего состояния рынка на основании корреляции между тремя скользящими средними.

Volume Average percent Volume Average percent

Это нормализованная версия, показывающая объем в процентах по сравнению со средним объемом за выбранный период.

Inverse Fisher CCI Inverse Fisher CCI

CCI — очень полезный индикатор. Но ему не хватает одной вещи: установленного диапазона. Добавление обратного преобразования Фишера к CCI заставляет его изменяться в границах известного диапазона. Это помогает в оценке текущей ситуации на рынке.