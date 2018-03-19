Давно известный метод анализа объема.

На рынках капитала торговый объем — это сумма (общее количество) ценных бумаг (или определенного их набора, или всего рынка), которые были проданы в течение заданного периода времени. В контексте торговли на фондовой бирже, объем обычно понимается как количество акций, сменивших владельца в течение дня. Учитываются операции с акциями, бондами, опционами, фьючерсными контрактами и торговля биржевыми товарами. Средний объем актива в течение более длительного периода времени — общая сумма сделок за этот период, деленная на длину периода. Таким образом, единица измерения среднего объема — акции, проданные за единицу времени (обычно за один торговый день).

Обычно торговый объем больше, когда цена актива изменяется. Новости о финансовом статусе компании, ее продуктах или планах, вне зависимости от того, позитивные они или негативные, обычно приводит к временному увеличению торгового объема по этому инструменту. Сдвиги торгового объема могут сделать более значительными наблюдаемые движения цены. Более высокий торговый объем актива — индикатор его высокой ликвидности на рынке. Для институциональных инвесторов, которые хотят продать больше акций определенной компании, понижение ликвидности будет стимулом к медленной продаже акций в течение долгого периода времени, чтобы избежать потерь в результате проскальзывания.



Сейчас, при работе с MetaTrader 5, вы можете выбирать, реальный или тиковый объем использовать. Процентные прорывы, по сравнению со средним объемом, обозначены изменением цвета.

