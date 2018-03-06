Эта версия отличается от оригинала в одном важном моменте: вместо дробного параметра alpha здесь для расчетов используется период. Это вносит индикатор в ту же категорию, что и скользящие средние, и использование его становится чуть более интуитивным, чем оригинальной версии.

Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Этот индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинство индикатора FRAMA — способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.