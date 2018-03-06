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Индикаторы

Instantaneous Trend Line bands (generalized) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Опубликован:
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Один из серии индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом. По Эйлерсу:

Instantaneous trend Line:

Индикатор полностью удаляет доминантный цикл из скользящей средней.

Для сведущих в математике: преобразование Фурье прямоугольного окна (образованного простым средним) — это распределение Sin(X)/X. Цель — в том, чтобы поместить первую нулевую точку этого распределения точно в доминирующий цикл. Если же исходить из интуитивных посылок: то, что мы делаем, — это берем простое среднее за весь период доминантного цикла. В таком среднем столько же точек выше медианного значения, так и ниже него. Результирующей суммой всех этих точек выборки будет ноль.  

Эта версия расширяет индикатор Instantaneous Trend Line своего рода полосами, упрощающими обнаружение изменения тренда. Также, если для поиска сигнала используется только наклон индикатора ITL, то может быть подано некоторое количество ложных сигналов. Полосы помогают отфильтровывать их. Еще одно отличие от оригинала состоит в одном важном моменте: вместо дробного параметра alpha здесь для расчетов используется период. Это вносит индикатор в ту же категорию, что и скользящие средние, и использование его становится чуть более интуитивным, чем оригинальной версии.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20137

Instantaneous Trend Line (generalized) Instantaneous Trend Line (generalized)

Эта версия отличается от оригинала в одном важном моменте: вместо дробного параметра alpha здесь для расчетов используется период. Это вносит индикатор в ту же категорию, что и скользящие средние, и использование его становится чуть более интуитивным, чем оригинальной версии.

Fractal Adaptive MACD Fractal Adaptive MACD

Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Этот индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинство индикатора FRAMA — способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.

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