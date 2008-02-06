CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

KAGI-1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5155
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: traderstools.h15.ru - (Инструменты трейдера)

Индикатор KAGI-1.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7827

J_TPO Velocity J_TPO Velocity

Индикатор J_TPO Velocity. Модифицированная версия индикатора J_TPO Clean.

Inercia Bars Inercia Bars

Индикатор Inercia Bars.

Median Median

Индикатор показывает среднее между наибольшей и наименьшей ценой за промежуток времени.

Linear Regression Line (Линия Линейной Регрессии) Linear Regression Line (Линия Линейной Регрессии)

Индикатор рисует линию линейной регресии на основе цен закрытия последних баров.