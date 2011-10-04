Реальный автор:

Modified by: Ronald Verwer/ROVERCOM

Индикатор Mikahekin является, скорее, целым аналитическим блоком, чем индикатором. Синие и розовые точки показывают уровни трейлинг-стопов для длинных и коротких позиций соответственно.



Цвет баров определяет направление тренда, а их высота - силу трендов. Точки входа в такой системе возникают при изменении цвета баров. Смена красного на зеленый дает сигнал для открытия длинных позиций, а с зеленого на красный - сигнал для открытия коротких позиций.