在输入参数中带有时段选择选项的 PEMA 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标在图表上的时段 (时间框架)
本指标需要 PEMA.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图 1. PEMA_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18492
一个四重EMA平均的移动平均。它以价格标签的形式显示了最近的数值，并且把指标水平舍入到所需的小数点位数。Color_PEMA_Digit
一个五重EMA平均的移动平均。它以价格标签的形式显示了最近的数值，并且把指标水平舍入到所需的小数点位数。
在输入参数中带有时段选择选项的 QEMA 指标。CCheckNewCandle
这个类监控着烛形的出现。