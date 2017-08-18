代码库部分
PEMA_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1092
(14)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
PEMA.mq5 (14.01 KB) 预览
PEMA_HTF.mq5 (20.9 KB) 预览
在输入参数中带有时段选择选项的 PEMA 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标在图表上的时段 (时间框架)

本指标需要 PEMA.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图 1. PEMA_HTF 指标


图 1. PEMA_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18492

Color_QEMA_Digit Color_QEMA_Digit

一个四重EMA平均的移动平均。它以价格标签的形式显示了最近的数值，并且把指标水平舍入到所需的小数点位数。

Color_PEMA_Digit Color_PEMA_Digit

一个五重EMA平均的移动平均。它以价格标签的形式显示了最近的数值，并且把指标水平舍入到所需的小数点位数。

QEMA_HTF QEMA_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 QEMA 指标。

CCheckNewCandle CCheckNewCandle

这个类监控着烛形的出现。