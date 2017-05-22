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PercentageCrossoverChannel_System_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PercentageCrossoverChannel_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора PercentageCrossoverChannel_System.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор PercentageCrossoverChannel_System_HTF
Exp_PercentageCrossover
Эксперт Exp_PercentageCrossover на основе изменения цвета мувинга PercentageCrossover с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.ZigZag 2 луча
К стандартному зигзагу добавлены уровни поддержки и сопротивления.
CandleRange_HTF
Индикатор CandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_PercentageCrossoverChannel_System
Торговая система, построенная на сигналах индикатора PercentageCrossoverChannel_System.