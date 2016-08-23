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Индикаторы

Candle Difference - индикатор для MetaTrader 4

Il Anokhin
Il Anokhin

Il Anokhin

4.9 (395)
Создайте заказ для меня: https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=ilanokhin
11 кодов 2 комментария
| Russian English
Просмотров:
6518
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи.

Доступно до 8 валютных пар для отображения на графике.

Возможен выбор таймфрейма свечи.


Паттерн Галочка Паттерн Галочка

Один из подвидов дивергенции.

Самый простой советник по RSI Самый простой советник по RSI

Продаем при пересечении сверху вниз 70, покупаем при пересечении снизу вверх 30.

Trailing Master Trailing Master

Советник, который производит трейлинг ордеров при достижении определенной прибыли.

Break-Even Master Break-Even Master

Советник, который ставит стоп-лосс в безубыток при достижении определенной прибыли.