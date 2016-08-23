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Candle Difference - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи.
Доступно до 8 валютных пар для отображения на графике.
Возможен выбор таймфрейма свечи.
Паттерн Галочка
Один из подвидов дивергенции.Самый простой советник по RSI
Продаем при пересечении сверху вниз 70, покупаем при пересечении снизу вверх 30.
Trailing Master
Советник, который производит трейлинг ордеров при достижении определенной прибыли.Break-Even Master
Советник, который ставит стоп-лосс в безубыток при достижении определенной прибыли.