Сглаженный осциллятор StrangeIndicator с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.

Класс CDir предназначен для получения сведений о файлах и папках вне "песочницы" MQL5 подобно команде MS-DOS Dir. Задействован вызов системных DLL, поэтому следует разрешить их использование.

Трендовая торговая система Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 на основе сигналов двух индикаторов IBS_RSI_CCI_v4