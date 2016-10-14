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ZigZag_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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ЗигЗаг, построенный на Стохастическом осцилляторе.
Рис.1. Индикатор ZigZag_Stochastic
ZigZag_WPR
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе WPR.ZigZag_RVI
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе RVI.
ZigZag_MACD
ЗигЗаг, построенный на гистограмме MACD.Тиковый индикатор Ticks
Показывает тиковую ценовую историю (Bid/Ask) внутри всех видимых баров.