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ZigZag_WPR - индикатор для MetaTrader 5
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ЗигЗаг, построенный на осцилляторе WPR.
Рис.1. Индикатор ZigZag_WPR
ZigZag_RVI
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе RVI.ZigZag_RSI
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе RSI.
ZigZag_Stochastic
ЗигЗаг, построенный на Стохастическом осцилляторе.ZigZag_MACD
ЗигЗаг, построенный на гистограмме MACD.