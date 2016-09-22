Индикатор si_q_asi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор Color Day обозначает цветом бычий или медвежий день.

Индикатор Balance of Power (BOP) в виде цветной гистограммы силы и направления действующего тренда с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Индикатор Waddah_Attar_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.