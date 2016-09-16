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Exp_ColorXvaMA_Digit - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_ColorXvaMA_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorXvaMA_Digit. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета линии индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorXvaMA_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H8:
Рис.2. График результатов тестирования
Эксперт Exp_AFL_WinnerV2 с использованием индикатора AFL_WinnerV2.AFL_WinnerV2_HTF
Индикатор AFL_WinnerV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Ночной скальпер, торгует до 12 ночи по терминальному времени в узком диапазоне.ColorXvaMA_Digit_StDev
Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения, с отображением последнего значения в виде ценовой метки, с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.