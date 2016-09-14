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i4_DRF_v2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор i4_DRF_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора i4_DRF_v2.mq5.
Рис.1. Индикатор i4_DRF_v2_HTF
ColorXvaMA_Digit
Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.Histogram Bid and Ask prices
Статистическое распределение цен Bid и Ask на графике в виде гистограммы.
i4_DRF_v3_HTF
Индикатор i4_DRF_v3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XvaMA_HTF
Индикатор XvaMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.