Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_StochasticDiff - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2738
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_StochasticDiff построен на основе изменения направления движения индикатора StochasticDiff. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения гистограммы.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора StochasticDiff.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURAUD H6:
Рис.2. График результатов тестирования
Семафорный сигнальный индикатор с использованием кода индикатора StochasticDiff.RVIDiffSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием кода индикатора RVIDiff.
Индикатор Fibo ZigaZag позволяет рассчитать предполагаемые уровни поддержки и сопротивления, используя коэффициенты Фибоначчи.Histogram Bid and Ask prices
Статистическое распределение цен Bid и Ask на графике в виде гистограммы.