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Exp_i-SpectrAnalysis_RVI - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_RVI построен на основе сигналов осциллятора i-SpectrAnalysis_RVI. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора и изменился цвет сигнального облака.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора i-SpectrAnalysis_RVI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Хотелось бы отметить, что алгоритм усреднения, используемый в индикаторе i-SpectrAnalysis_RVI, вызывает эффект перерисовки итогового индикатора на всех барах и поэтому получить картину реального состояния индикатора на момент совершения сделки через некоторое время не получится.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
SAR Trading System иллюстрирует работу параболической системы Stop and Reversal (SAR), разработанную Велесом Вайлдером (Welles Wilder). Советник определяет наличие открытой позиции и начинает перемещать стоп с параболическим ускорением.FloatPivot
Ещё одна альтернатива каналу Bollinger Bands® с цветовым заполнением внутренностей канала.
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