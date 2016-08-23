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Советники

Exp_i-SpectrAnalysis_RVI - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1854
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_i-SpectrAnalysis_RVI.mq5 (6.1 KB) просмотр
\MQL5\Include\
dt_FFT.mqh (28.84 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
i-SpectrAnalysis_RVI.mq5 (6.26 KB) просмотр
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Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_RVI построен на основе сигналов осциллятора i-SpectrAnalysis_RVI. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора и изменился цвет сигнального облака.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора i-SpectrAnalysis_RVI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Хотелось бы отметить, что алгоритм усреднения, используемый в индикаторе i-SpectrAnalysis_RVI, вызывает эффект перерисовки итогового индикатора на всех барах и поэтому получить картину реального состояния индикатора на момент совершения сделки через некоторое время не получится.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

SAR Trading System SAR Trading System

SAR Trading System иллюстрирует работу параболической системы Stop and Reversal (SAR), разработанную Велесом Вайлдером (Welles Wilder). Советник определяет наличие открытой позиции и начинает перемещать стоп с параболическим ускорением.

FloatPivot FloatPivot

Ещё одна альтернатива каналу Bollinger Bands® с цветовым заполнением внутренностей канала.

DSSBressertSignAlert DSSBressertSignAlert

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора DSSBressert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

PPO_SignAlert PPO_SignAlert

Семафорный сигнальный индикатор с использованием относительной сглаженной скорости изменения цены с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.