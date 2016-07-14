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Индикаторы

ADXDMI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1861
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ADXDMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ADXDMI.mq5.

Рис.1. Индикатор ADXDMI_HTF

Рис.1. Индикатор ADXDMI_HTF

AroonOscillatorSignAlert AroonOscillatorSignAlert

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора AroonOscillator с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

ExtremPriceDistribution ExtremPriceDistribution

Вертикальная гистограмма с распределением экстремальных цен.

Exp_ADXDMI Exp_ADXDMI

Торговая система Exp_ADXDMI, построенная на основе сигналов осциллятора ADXDMI.

Exp_AroonOscillatorSignAlert Exp_AroonOscillatorSignAlert

Торговая система, построенная на сигналах индикатора AroonOscillatorSignAlert.