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ADXDMI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ADXDMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ADXDMI.mq5.
Рис.1. Индикатор ADXDMI_HTF
AroonOscillatorSignAlert
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора AroonOscillator с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.ExtremPriceDistribution
Вертикальная гистограмма с распределением экстремальных цен.
Exp_ADXDMI
Торговая система Exp_ADXDMI, построенная на основе сигналов осциллятора ADXDMI.Exp_AroonOscillatorSignAlert
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AroonOscillatorSignAlert.