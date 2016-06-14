CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Harami - Харами - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English
Просмотров:
10834
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Привет!

Это просто обычный поиск паттерна Харами. Вы можете делать с ним все, что захотите. Лично я нахожу его полезным на графиках H1.

Закрывает позиции при появлении признаков разворота, как показано в центральной части картинки. Затем открывает длинную позицию на 100+ пипсов. Внимательно следите за стопами, выставляйте их достаточно плотно!

С уважением - TFDM.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8962

wajdyss_Stochastic_indicator_v1 wajdyss_Stochastic_indicator_v1

Индикатор для отрисовки стрелок на buy и sell, основанный на Стохастике

Trainyourself EA Trainyourself EA

Эксперт для торговли и экспериментов с торговлей в Тестере Стратегий. Перетаскивайте объекты мышью в желтую корзину и контролируйте ваши ордера.

Donchian Channel Indicator Donchian Channel Indicator

Канал Дончяна

TD Sequential TD Sequential

TD Sequential indicator основывается на критерии, описанном в книге Джейсона Перла "Demark Indicators."