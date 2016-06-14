Привет!

Это просто обычный поиск паттерна Харами. Вы можете делать с ним все, что захотите. Лично я нахожу его полезным на графиках H1.

Закрывает позиции при появлении признаков разворота, как показано в центральной части картинки. Затем открывает длинную позицию на 100+ пипсов. Внимательно следите за стопами, выставляйте их достаточно плотно!

С уважением - TFDM.



