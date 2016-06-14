Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Harami - Харами - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10834
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Привет!
Это просто обычный поиск паттерна Харами. Вы можете делать с ним все, что захотите. Лично я нахожу его полезным на графиках H1.
Закрывает позиции при появлении признаков разворота, как показано в центральной части картинки. Затем открывает длинную позицию на 100+ пипсов. Внимательно следите за стопами, выставляйте их достаточно плотно!
С уважением - TFDM.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8962
Индикатор для отрисовки стрелок на buy и sell, основанный на СтохастикеTrainyourself EA
Эксперт для торговли и экспериментов с торговлей в Тестере Стратегий. Перетаскивайте объекты мышью в желтую корзину и контролируйте ваши ордера.
Канал ДончянаTD Sequential
TD Sequential indicator основывается на критерии, описанном в книге Джейсона Перла "Demark Indicators."