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Exp_ColorX2MA_Digit - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_ColorX2MA_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorX2MA_Digit. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета линии индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorX2MA_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPUSD H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Эксперт Exp_ColorJFatl_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit.iDeMarkerSign
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Демарка.
Индикатор iMFISign_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iMFISign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.iStochKomposter_HTF_Signal
Индикатор iStochKomposter_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iStochKomposter на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.