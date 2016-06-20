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Exp_ColorX2MA_Digit - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1530
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorX2MA_Digit.mq5 (8.88 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ColorX2MA_Digit.mq5 (11.75 KB) просмотр
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Эксперт Exp_ColorX2MA_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorX2MA_Digit. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета линии индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorX2MA_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2014 год на GBPUSD H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Exp_ColorJFatl_Digit Exp_ColorJFatl_Digit

Эксперт Exp_ColorJFatl_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit.

iDeMarkerSign iDeMarkerSign

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Демарка.

iMFISign_HTF_Signal iMFISign_HTF_Signal

Индикатор iMFISign_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iMFISign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

iStochKomposter_HTF_Signal iStochKomposter_HTF_Signal

Индикатор iStochKomposter_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iStochKomposter на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.