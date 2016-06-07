Индикатор ExMassV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Советник включает и выключает кнопку "Авто-торговля" в определенное время и закрывает все открытые позиции на счете по истечении указанного промежутка времени.

Универсальная скользящая средняя с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

Универсальная скользящая средняя с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.