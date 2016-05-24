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Exp_Q2MA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1700
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_Q2MA.mq5 (8.21 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Q2MA.mq5 (6.48 KB) просмотр
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Эксперт Exp_Q2MA построен на основе изменения цвета индикатора Q2MA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора. В эксперте добавлен входной параметр, позволяющий торговать против тренда:

input bool       Invert=false;          //Торговля против тренда

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Q2MA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPUSD H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Q2MA_HTF Q2MA_HTF

Индикатор Q2MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

M2_MA M2_MA

Сглаженная нетривиальная линейная комбинация из EMA и LWMA усреднений.

Exp_MaChannel Exp_MaChannel

Торговая система, построенная на сигналах индикатора MaChannel.

MaChannel_HTF MaChannel_HTF

Индикатор MaChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.