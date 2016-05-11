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Exp_XDPOCandle - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора XDPOCandle. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета свечей индикатора с оранжевого на салатовый или наоборот.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов XDPOCandle.ex5 и XDPO.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор XTRIX в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора XTRIX соответствующих ценовых таймсерий.ColorXTRIX_Histogram_HTF
Индикатор ColorXTRIX_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор DarvasBoxes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.DarvasBoxesCloud
Индикатор DarvasBoxes с фоновой заливкой внутренности канала.