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DonchianChannelsCloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DonchianChannelsCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора DonchianChannelsCloud.mq5.
Рис.1. Индикатор DonchianChannelsCloud_HTF
Индикатор XDPO в свечном виде.DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXTRIX_Histogram.Volume Profile + Range v6.0
Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы.