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Индикаторы

DonchianChannelsCloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2055
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор DonchianChannelsCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора DonchianChannelsCloud.mq5.

Рис.1. Индикатор DonchianChannelsCloud_HTF

Рис.1. Индикатор DonchianChannelsCloud_HTF

XDPOCandle XDPOCandle

Индикатор XDPO в свечном виде.

DonchianChannelsCloud_Digit_Grid DonchianChannelsCloud_Digit_Grid

Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.

Exp_ColorXTRIX_Histogram Exp_ColorXTRIX_Histogram

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXTRIX_Histogram.

Volume Profile + Range v6.0 Volume Profile + Range v6.0

Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы.