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XDPO_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XDPO_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора XDPO_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.
Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки, направленной вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, направленной по диагонали, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.
Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:
- Входные параметры индикатора XDPO_Sign:
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; // Метод усреднения цены input int Length1=12; // Глубина усреднения цены input int Phase1=15; // Параметр усреднения цены, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Метод сглаживания input int Length2= 5; // Глубина сглаживания input int Phase2=15; // Параметр сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Ценовая константа
- Входные параметры индикатора XDPO_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input uint SignalBar=0; // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Название для меток индикатора input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // Цвет символа роста input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink; // Цвет символа падения input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=60; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=10; // Размер шрифта названия индикатора input int X_1=5; // Смещение названия по горизонтали input int Y_1=-15; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=20; // Смещение по вертикали
- Входные параметры индикатора XDPO_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
//---- настройки алертов input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Вариант индикации срабатывания input uint AlertCount=0; // Количество подаваемых алертов
Если предполагается использование нескольких индикаторов XDPO_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора XDPO_Sign.mq5.
Рис.1. Индикатор XDPO_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда
Рис.2. Индикатор XDPO_HTF_Signal. Сигнал на совершние сделки
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AroonHornSignAroonHorn_HTF_Signal
Индикатор AroonHorn_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора AroonHorn_Oscillator_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок
Индикатор Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Elliott_Wave_Oscillator_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделокXTRIX
Индикатор TRIX с возможностью замены алгоритма усреднения