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NRTR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора NRTR.mq5.
Рис.1. Индикатор NRTR_HTF
Exp_ColorJ2JMAStDev
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJ2JMAStDev.MC
Гистограмма MACD в виде пересечения двух линий, пространство между которыми заполнено цветным фоном для индикации действующего тренда.
Exp_ColorXdinMA_StDev
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXdinMA_StDev.AroonHorn
Индикатор трендов AroonHorn.