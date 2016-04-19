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Exp_ColorJ2JMAStDev - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1654
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorJ2JMAStDev.mq5 (10.94 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ColorJ2JMAStDev.mq5 (14.94 KB) просмотр
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Реальный автор:

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJ2JMAStDev. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной точки индикатора. Сигнал выхода из сделки формируется, если направление изменения индикатора противоположно открытой позиции.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorJ2JMAStDev.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

MC MC

Гистограмма MACD в виде пересечения двух линий, пространство между которыми заполнено цветным фоном для индикации действующего тренда.

Exp_ColorJFatl_StDev Exp_ColorJFatl_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJFatl_StDev.

NRTR_HTF NRTR_HTF

Индикатор NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorXdinMA_StDev Exp_ColorXdinMA_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXdinMA_StDev.