Реальный автор:

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJ2JMAStDev. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной точки индикатора. Сигнал выхода из сделки формируется, если направление изменения индикатора противоположно открытой позиции.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorJ2JMAStDev.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования