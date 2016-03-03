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RSI_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор RSI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора RSI_Histogram.mq5.
Рис.1. Индикатор RSI_Histogram_HTF
RVI_Histogram_HTF
Осциллятор RVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CCI_Histogram
Классический Commodity Channel Index в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.
Exp_RVI_Histogram
Торговая система, построенная на сигналах индикатора RVI_Histogram.Exp_ColorXMACDCandle
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXMACDCandle.