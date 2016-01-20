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Stochastic Only - индикатор для MetaTrader 4
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Стрелочный индикатор для определения потенциальный точек входа использует данные трех индикаторов Stochastic:
- медленный (период по умолчанию 700);
- средний (период по умолчанию 120);
- быстрый (период по умолчанию 30).
Сигнал (рисуется на графике соответствующая стрелка) дается при одновременном нахождении в зонах перекупленности или перепроданности всех трех индикаторов. Размер зон для медленного, среднего и быстрого соответственно равен (по умолчанию): 10; 10; 5. То есть при размере зоны в 10 индикатор на продажу дает сигнал при значении Stochastic больше 90, на покупку — меньше 10.
Библиотека предназначена для реализации списка шрифтов во входных параметрах. В библиотеке имеется 208 шрифтов.DUCT
Индикатор строит канал по фракталам.
Индикатор помечает бары, у которых размер превышает заданное значение, установленное в настройках.ChannelsFIBO_MTF
Мультипериодная версия индикатора ChannelsFIBO.