Стрелочный индикатор для определения потенциальный точек входа использует данные трех индикаторов Stochastic:

медленный (период по умолчанию 700);

средний (период по умолчанию 120);

быстрый (период по умолчанию 30).

Сигнал (рисуется на графике соответствующая стрелка) дается при одновременном нахождении в зонах перекупленности или перепроданности всех трех индикаторов. Размер зон для медленного, среднего и быстрого соответственно равен (по умолчанию): 10; 10; 5. То есть при размере зоны в 10 индикатор на продажу дает сигнал при значении Stochastic больше 90, на покупку — меньше 10.