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Индикаторы

Stochastic Only - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Surkov
Alexey Surkov

Alexey Surkov

4.1 (28)
16 продуктов 6 кодов 1 тема 7 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
11811
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Стрелочный индикатор для определения потенциальный точек входа использует данные трех индикаторов Stochastic:

  • медленный (период по умолчанию 700);
  • средний (период по умолчанию 120);
  • быстрый (период по умолчанию 30).

Сигнал (рисуется на графике соответствующая стрелка) дается при одновременном нахождении в зонах перекупленности или перепроданности всех трех индикаторов. Размер зон для медленного, среднего и быстрого соответственно равен (по умолчанию): 10; 10; 5. То есть при размере зоны в 10 индикатор на продажу дает сигнал при значении Stochastic больше 90, на покупку — меньше 10.

Fonts lib Fonts lib

Библиотека предназначена для реализации списка шрифтов во входных параметрах. В библиотеке имеется 208 шрифтов.

DUCT DUCT

Индикатор строит канал по фракталам.

Stream Stream

Индикатор помечает бары, у которых размер превышает заданное значение, установленное в настройках.

ChannelsFIBO_MTF ChannelsFIBO_MTF

Мультипериодная версия индикатора ChannelsFIBO.