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Советники

UP bot 1 - эксперт для MetaTrader 4

Aleh Sasonka
Aleh Sasonka

Aleh Sasonka

3.9 (15)
✍️ Разработка и модификация экспертов, скриптов, индикаторов MQL4, MQL5 под заказ https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=sova75
15 продуктов 6 кодов 103 комментария
| Russian English Deutsch
Просмотров:
9018
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник работает без использования индикаторов. Использует для работы только ценовые значения текущего и предыдущего баров.

Идея советника — в поиске разворотных точек. Входит рыночными ордерами при попытке разворота тренда.

Каждый ордер имеет тейк-профит и защищен стоп-лоссом (задаются в параметрах). При установке стоп-лосса в нулевое значение — стоп-лосс рассчитывается советником автоматически исходя из текущей цены и разворотной точки (стоп выносится за уровень).

Имеется возможность использовать трейлинг с заданным шагом или вывод позиции в безубыток. Есть еще несколько вариантов закрытия позиции по условию (включаются в параметрах).

s7_UP_bot_1.00

Параметры:

    ------ start trade settings ------
    • TakeProfit — уровень TakeProfit.
    • StopLoss — уровень StopLoss (if 0 then auto).
    • HLdivergence — миним. отклонение двух соседних баров для входа.
    • SpanPrice — отступ от стартового уровня для открытия ордера.
    • Lots — размер ставки.
    • MaxTrades — макс. кол-во одновременно открытых ордеров.
    • Slippage — проскальзывание.
    • MagicNumber — номер советника
    ------ output settings ------
    • TrailingStop — трал стопов открытых ордеров.
    • TrailStopLoss — уровень трала StopLoss.
    • ZeroTrailingStop — трал стопов до уровня БУ.
    • StepTrailing — шаг трала стопов.
    • OutputAtLower — выход при снижении ниже предыдущего бара.
    • OutputAtRevers — выход при перевороте тренда.
    • SpanToRevers — отступ от реверсивного уровня для закрытия ордера.
    Another_Symbol Another_Symbol

    Отображение графика одного символа в подокне графика другого символа.

    Forex Fraus Slogger Forex Fraus Slogger

    Советник основан на работе своего предшественника — Forex Fraus (for M1), только по индикатору Envelopes.

    Торговля при закрытом рынке Торговля при закрытом рынке

    Скрипт предназначен для выставления ордеров в то время, когда это сделать невозможно, например, когда рынок закрыт.

    Triangular MA Triangular MA

    Отображает треугольное скользящее среднее на графике.