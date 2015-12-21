Советник работает без использования индикаторов. Использует для работы только ценовые значения текущего и предыдущего баров.

Идея советника — в поиске разворотных точек. Входит рыночными ордерами при попытке разворота тренда.

Каждый ордер имеет тейк-профит и защищен стоп-лоссом (задаются в параметрах). При установке стоп-лосса в нулевое значение — стоп-лосс рассчитывается советником автоматически исходя из текущей цены и разворотной точки (стоп выносится за уровень).

Имеется возможность использовать трейлинг с заданным шагом или вывод позиции в безубыток. Есть еще несколько вариантов закрытия позиции по условию (включаются в параметрах).

Параметры:

TakeProfit — уровень TakeProfit.

StopLoss — уровень StopLoss (if 0 then auto).

HLdivergence — миним. отклонение двух соседних баров для входа.

SpanPrice — отступ от стартового уровня для открытия ордера.

Lots — размер ставки.

MaxTrades — макс. кол-во одновременно открытых ордеров.

Slippage — проскальзывание.

MagicNumber — номер советника

TrailingStop — трал стопов открытых ордеров.

TrailStopLoss — уровень трала StopLoss.

ZeroTrailingStop — трал стопов до уровня БУ.

StepTrailing — шаг трала стопов.

OutputAtLower — выход при снижении ниже предыдущего бара.

OutputAtRevers — выход при перевороте тренда.

SpanToRevers — отступ от реверсивного уровня для закрытия ордера.

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