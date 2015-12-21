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UP bot 1 - эксперт для MetaTrader 4
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Советник работает без использования индикаторов. Использует для работы только ценовые значения текущего и предыдущего баров.
Идея советника — в поиске разворотных точек. Входит рыночными ордерами при попытке разворота тренда.
Каждый ордер имеет тейк-профит и защищен стоп-лоссом (задаются в параметрах). При установке стоп-лосса в нулевое значение — стоп-лосс рассчитывается советником автоматически исходя из текущей цены и разворотной точки (стоп выносится за уровень).
Имеется возможность использовать трейлинг с заданным шагом или вывод позиции в безубыток. Есть еще несколько вариантов закрытия позиции по условию (включаются в параметрах).
Параметры:
- TakeProfit — уровень TakeProfit.
- StopLoss — уровень StopLoss (if 0 then auto).
- HLdivergence — миним. отклонение двух соседних баров для входа.
- SpanPrice — отступ от стартового уровня для открытия ордера.
- Lots — размер ставки.
- MaxTrades — макс. кол-во одновременно открытых ордеров.
- Slippage — проскальзывание.
- MagicNumber — номер советника
- TrailingStop — трал стопов открытых ордеров.
- TrailStopLoss — уровень трала StopLoss.
- ZeroTrailingStop — трал стопов до уровня БУ.
- StepTrailing — шаг трала стопов.
- OutputAtLower — выход при снижении ниже предыдущего бара.
- OutputAtRevers — выход при перевороте тренда.
- SpanToRevers — отступ от реверсивного уровня для закрытия ордера.
Отображение графика одного символа в подокне графика другого символа.Forex Fraus Slogger
Советник основан на работе своего предшественника — Forex Fraus (for M1), только по индикатору Envelopes.
Скрипт предназначен для выставления ордеров в то время, когда это сделать невозможно, например, когда рынок закрыт.Triangular MA
Отображает треугольное скользящее среднее на графике.