В некоторых случаях возникает необходимость отображения котировок другого финансового инструмента (далее — символа) или таймфрейма в пределах окна текущего графика. Пример такой необходимости: поиск дивергенций между графиками котировок двух символов.

Решение этой задачи имеется во множестве вариантов, вплоть до отображения свечного графика другого символа. В рассматриваемом же случае ограничимся отображением простой линии, которая представляет собой одну из четырех характеристик свечи другого символа: цену открытия, закрытия, максимума или минимума.

Индикатор Another_Symbol в подокне текущего графика отображает данные другого символа. Название символа указывается в параметре "Символ". Кроме этого, существует возможность указания нужного таймфрейма (параметр "Период графика") и одной из цен свечи (параметр "Цена"). Для расширения функциональности параметр "Цена" содержит варианты расчета средней цены свечи (Median), типичной (Typical) и взвешенной (Weighted Close).

Простой пример работы индикатора — отображение цены закрытия символа GBPUSD на графике символа EURUSD.

Простота индикатора заключается еще и в том, что он не синхронизирует графики. Данные выводятся по индексам баров, а не по времени. То есть, если для какого-то из баров текущего графика нет соответствующего по времени бара другого символа, то на этом месте будут отображены данные от соседнего (более раннего по времени или более позднего) бара. На старших таймфреймах эта проблема не является актуальной, т.к. подобные пропуски баров достаточно редки. А вот на младших таймфреймах, особенно на периодах графика типа М1, расхождение во времени может быть заметным.

Итогом такого расхождения является искажение реального вида графика котировок другого символа. По этой причине эта версия индикатора более подходит для таймфреймов, на которых практически никогда не случается пропущенных баров: М30 и выше.

Оборотной стороной проблемы является достоинство: на часовом графике можно отображать график пятнадцатиминутный или даже пятиминутный.