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TangoLineCloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор TangoLineCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикаторов необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора TangoLineCloud.mq5.
Рис.1. Индикатор TangoLineCloud_HTF
ColorMACD_HTF
Гистограмма MACD ColorMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorXADX_HTF
Индикатор ColorXADX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
RJT Matches
Индикатор позволяет определять начало и конец трендов, основываясь на наклоне "спичек".VWAP - Volume Weighted Average Price
Индикатор в течение дня вычисляет, где торгуется акция относительно своей средневзвешенной цены за день.