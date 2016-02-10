Индикатор ColorXADX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Гистограмма MACD ColorMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор позволяет определять начало и конец трендов, основываясь на наклоне "спичек".

Индикатор в течение дня вычисляет, где торгуется акция относительно своей средневзвешенной цены за день.