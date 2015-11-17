Эксперт торгует пробой или отбой от линий поддержки/сопротивления. Линии задаются трейдером вручную, с помощью объекта "Трендовая линия" на панели инструментов.

При движении цены в сторону прибыли эксперт тралит приказ Stop Loss.

Доступны два режима торговли:

Отбой от линии. В этом случае покупка при касании ценой линии поддержки (когда цена открытия бара выше линии), задается стрелкой "вверх". Продажа при касании ценой линии сопротивления (цена открытия бара ниже линии), задается стрелкой "вниз".

Пробой линии. Покупка и продажа, соответственно, при пересечении линии сопротивления и поддержки, задается стрелкой ↕.

Для облегчения визуального восприятия линиям задается цвет в зависимости от угла наклона, а также нулевая толщина в случае задания несовместных направлений торговли от нее. В этом случае линия считается отключенной, и торговля от нее не ведется. Для упрощения задания горизонтальной линии предусмотрено ее автоматическое приведение в горизонт после перемещения трейдером ее второй задающей точки влево от первой задающей точки.