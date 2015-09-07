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Exp_Ichimoku_Osc - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2468
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт Exp_Ichimoku_Osc построен на основе изменения направления движения сигнальной линии индикатора Ichimoku_Osc. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Ichimoku_Osc.ex5 и Ichimoku_Calc.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H12:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Exp_iAnchMom Exp_iAnchMom

Эксперт Exp_iAnchMom построен на основе изменения направления движения гистограммы iAnchMom.

iAnchMom_HTF iAnchMom_HTF

Индикатор iAnchMom с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

HullTrendOSMA_HTF HullTrendOSMA_HTF

Индикатор HullTrendOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_HullTrendOSMA Exp_HullTrendOSMA

Эксперт Exp_HullTrendOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы HullTrendOSMA.