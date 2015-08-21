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FX_Sniper_Ergodic_CCI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FX_Sniper_Ergodic_CCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FX_Sniper_Ergodic_CCI.mq5.
Рис.1. Индикатор FX_Sniper_Ergodic_CCI_HTF
FX5_SelfAdjustingMFI_HTF
Индикатор FX5_SelfAdjustingMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.FX5_SelfAdjustingWPR_HTF
Индикатор FX5_SelfAdjustingWPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Класс CComment
Класс для вывода многострочного комментария.Gaus_MA_HTF
Индикатор Gaus_MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.