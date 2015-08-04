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Exp_EMA_Prediction - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1703
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_ema_prediction.mq5 (7.72 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ema_prediction.mq5 (7.81 KB) просмотр
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Эксперт Exp_EMA_Prediction построен на основе сигналов семафорного сигнального индикатора EMA_Prediction.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если появилась новая стрелка индикатора соответствующего цвета.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора EMA_Prediction.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H6:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Exp_EMA-Crossover_Signal Exp_EMA-Crossover_Signal

Эксперт Exp_EMA-Crossover_Signal построен на основе сигналов семафорного сигнального индикатора EMA-Crossover_Signal.

EF_distance_HTF EF_distance_HTF

Индикатор EF_distance с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

EMAAngle_HTF EMAAngle_HTF

Индикатор EMAAngle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

EMABands_v1_HTF EMABands_v1_HTF

Индикатор EMABands_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.