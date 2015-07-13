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Индикаторы

ColorSchaffTriXTrendCycle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1838
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

EarnForex.com

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами TriX.

Рис.1. Индикатор ColorSchaffTriXTrendCycle

Рис.1. Индикатор ColorSchaffTriXTrendCycle

ColorSchaffMomentumTrendCycle ColorSchaffMomentumTrendCycle

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами Momentum.

ColorSchaffRSITrendCycle ColorSchaffRSITrendCycle

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами RSI.

ColorSchaffMFITrendCycle ColorSchaffMFITrendCycle

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами MFI.

ColorSchaffRVITrendCycle ColorSchaffRVITrendCycle

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами RVI.