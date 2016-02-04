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Индикаторы

Future_Indicator - индикатор для MetaTrader 4

Future_Capital
Future_Capital

Future_Capital

1 код 1 комментарий
| Russian English 日本語
Просмотров:
6838
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор на основе скользящих средних, сдвинутых влево по отношению к графику, дает четкие, иногда запоздалые сигналы на покупку и продажу. Чтобы регулировать четкость сигналов, используйте параметр MaPeriod.

Совет:

  • Торговать желательно на 1-часовом графике.
Bounce Strength Indicator 2.0 с Tango Line Bounce Strength Indicator 2.0 с Tango Line

BSI показывает силу отскока. Сейчас он работает на тренде и использует вычисления индикатора Тango Line.

Tango Line Tango Line

Индикатор резкого разворота к динамической смене направления. Как шаги в танго!

Hodrick-Prescott Channel Hodrick-Prescott Channel

Индикатор рисует ценовой канал, используя Hodrick-Prescott Filter.

ChannelsFIBO_v2 ChannelsFIBO_v2

Фибо-канал с возможностью выбора типа эталонного расстояния.