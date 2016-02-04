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Future_Indicator - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор на основе скользящих средних, сдвинутых влево по отношению к графику, дает четкие, иногда запоздалые сигналы на покупку и продажу. Чтобы регулировать четкость сигналов, используйте параметр MaPeriod.
Совет:
- Торговать желательно на 1-часовом графике.
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