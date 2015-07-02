CodeBaseРазделы
Советники

Exp_ColorJMomentum - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1530
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_colorjmomentum.mq5 (7.4 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
colorjmomentum.mq5 (11.45 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Эксперт Exp_ColorJMomentum построен на основе изменения направления движения осциллятора ColorJMomentum. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения осциллятора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorJMomentum.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H8:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

