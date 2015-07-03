Индикатор показывает в таблице на графике: значения Moving Averages (MA) или ценовых отметок баров; дельты между значениями МА и/или отметками баров. Имеются возможности задавать показ значений и отметок с отступами и округлением в большую или меньшую сторону.

Индикатор ColorJFatlSpeed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.