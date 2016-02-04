CodeBaseРазделы
Индикаторы

Daily Balance Sheet - индикатор для MetaTrader 4

MasKabul | Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
4251
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор, помогающий вам планировать финансовый баланс. Также вы избавляетесь от необходимости рассчитывать недельный или месячный объем трейдинга для оценки возврата средств от брокера (rebate). Все это вы в любой момент можете увидеть на своем графике безо всяких затруднений.

Индикатор ежедневного баланса разработан в дополнение к индикатору Ежегодного Баланса.

Желтым цветом помечены субботние дни. В этой таблице мы можем видеть суммарную информацию по торговле за неделю: объем, профит, потери и накопления. 

Входные параметры:

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13212

