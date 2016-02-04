Ставь лайки и следи за новостями
Daily Balance Sheet - индикатор для MetaTrader 4
- 4251
Индикатор, помогающий вам планировать финансовый баланс. Также вы избавляетесь от необходимости рассчитывать недельный или месячный объем трейдинга для оценки возврата средств от брокера (rebate). Все это вы в любой момент можете увидеть на своем графике безо всяких затруднений.
Индикатор ежедневного баланса разработан в дополнение к индикатору Ежегодного Баланса.
Желтым цветом помечены субботние дни. В этой таблице мы можем видеть суммарную информацию по торговле за неделю: объем, профит, потери и накопления.
Входные параметры:
