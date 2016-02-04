CodeBaseРазделы
Guppy (Long and Short) - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор разработал Daryl Guppy. Индикатор состоит из 6 EMA по 3, 5, 8, 10, 12 и 15 периодам. Они дают представление о силе и направленности краткосрочных трендов, сформированных спекулянтами. Эта группа используется в комбинации с другой, также состоящей из шести EMA, которые измеряют силу и направленность долгосрочных трендов или трендов, определяемых крупными игроками рынка. EMA этой группы строятся на 30, 35, 40, 45, 50, 60 периодах для дневного таймфрейма. Индикатор разработан для анализа и торговли на дневном таймфрейме, однако может быть использован и на других таймфреймах, например, на M15 или H1, с теми же периодами и настройками.

Используя этот идикатор, вы можете менять тип МА, период и характеристики цены: high, low, open, close, типичную и взвешенную цену бара, использованные для расчета MA. Вы можете менять их по вашему разумению, чтобы торговать на других, более комфортных для вас таймфреймах или сделать индикатор более чувствительным к небольшим изменениям текущего тренда.

Обе группы EMA могут быть использованы, чтобы оценить различия между двумя типами трейдеров: инвесторами и спекулянтами. Всё это даст вам большее понимание того, как формируется противостояние между ними, и позволит принимать более взвешенные решения в пользу текущего тренда или в ожидании его смены.

Разъяснения по использованию индикатора вы можете найти здесь:

Если две группы EMA идут параллельно и закрываются вместе, значит, обе группы (инвесторы и спекулянты) уже долгое время находятся в согласии. В свою очередь, это означает, что очень близко сильное движение рынка. Как я прочитал в книге "Market Wizards", это похоже на ситуацию из прошлого, когда многолюдные залы Уолл-стрит были охвачены тишиной из-за неподвижной цены, а потом, через непродолжительное время, ее сумасшедший прыжок вверг людей в эйфорию.

Хотелось бы отметить, что я не программист, я сделал этот индикатор для себя, и сейчас просто хочу поделиться им.

В этой, уже второй его версии, я добавил возможность двигать MА, как рекомендовал мне пользователь file45.

Guppy Short

Входные параметры

Suppy Long and Short

