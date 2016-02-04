Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LacusTstopandBE - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9573
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник предназначен только для торговли вручную. Советник устанавливает Стоп Лосс и Тейк Профит для ордеров всех типов: Buy, Sell, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop. В нем заложены такие функции, как точка безубытка и Трейлинг Стоп. Работает для брокеров, предоставляющих 4- и 5-значные котировки.
Входные параметры:
- Stoploss: Стоп Лосс в пипсах.
- Takeprofit: Тейк Профит в пипсах.
- trailingstart: расстояние от цены открытия в нашу пользу. Если это расстояние = 0, а цена идет в нашу пользу, то стартует Трейлинг Стоп.
- trailingstop: расстояние от текущей цены в пипсах.
- breakevengain: переход к точке безубытка после достижения х пипсов в нашу пользу.
- breakeven: количество пипсов, зафиксированных в прибыли.
Пример:
Мы открываем ордер на покупку. На следующем тике советник устанавливает предопределенные значения Стоп Лосса и Тейк Профита (40 пипсов на SL, 200 — на TP). Цена идет в нашу пользу, уходя на 25 пипсов в прибыль. Советник устанавливает точку безубытка на +10 пипсов. Цена поднимается выше, и наш советник изменяет уровень Стоп Лосса по достижении позицией +30 пипсов и выше. Наш Трейлинг Стоп — 20 пипсов от текущей цены.
Спасибо вам за ваши отзывы и комментарии. Если у вас есть хорошие идеи по моему советнику, пожалуйста напишите об этом в комментариях.
Новые функции в версии 3.1 :
- Percentofbalance — закрывает все открытые ордера, если прибыль достигла х% от баланса счета.
- ProfitAmount — закрывает все открытые ордера, если прибыль счета достигла определенного значения — к примеру, 12 евро. При этом закрываются все ордера, а не только прибыльные.
- Orderprofit — закрывает ордер по текущей паре, если прибыль по нему достигает определенного значения — например, 4 евро.
- Stealth mode — если выставлено значение "true", EA только рассчитывает уровни Стоп Лосс, точку безубытка, Трейлинг Стоп и Тейк Профит, контролирует их и если цена достигает Sl или TP, закрывает ордера. В этом режиме советник не отсылает значения брокеру.
Мне нужно, чтобы кто-то протестировал советника на демо-счете, поскольку у меня самого недостаточно времени на это. Хотелось бы, чтобы сначала был протестирован режим Stealth.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13181
Индикатор размещает на графике до 6 линий в виде последовательного паттерна на основные уровни по вашему выбору.Linear Momentum
Простая реализация физического расчета импульса.
Индикатор, помогающий вам планировать финансовый баланс.Fibo For Yesterday and Last Week
Анализ рынка за вчерашний день и за прошедшую неделю с использованием метода золотого сечения.