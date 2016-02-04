Советник предназначен только для торговли вручную. Советник устанавливает Стоп Лосс и Тейк Профит для ордеров всех типов: Buy, Sell, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop. В нем заложены такие функции, как точка безубытка и Трейлинг Стоп. Работает для брокеров, предоставляющих 4- и 5-значные котировки.

Входные параметры:

Stoploss: Стоп Лосс в пипсах.

Takeprofit: Тейк Профит в пипсах.

trailingstart: расстояние от цены открытия в нашу пользу. Если это расстояние = 0, а цена идет в нашу пользу, то стартует Трейлинг Стоп.

trailingstop: расстояние от текущей цены в пипсах.

breakevengain: переход к точке безубытка после достижения х пипсов в нашу пользу.

breakeven: количество пипсов, зафиксированных в прибыли.









Пример:

Мы открываем ордер на покупку. На следующем тике советник устанавливает предопределенные значения Стоп Лосса и Тейк Профита (40 пипсов на SL, 200 — на TP). Цена идет в нашу пользу, уходя на 25 пипсов в прибыль. Советник устанавливает точку безубытка на +10 пипсов. Цена поднимается выше, и наш советник изменяет уровень Стоп Лосса по достижении позицией +30 пипсов и выше. Наш Трейлинг Стоп — 20 пипсов от текущей цены.

Спасибо вам за ваши отзывы и комментарии. Если у вас есть хорошие идеи по моему советнику, пожалуйста напишите об этом в комментариях.

Новые функции в версии 3.1 :

Percentofbalance — закрывает все открытые ордера, если прибыль достигла х% от баланса счета.

— закрывает все открытые ордера, если прибыль достигла х% от баланса счета. ProfitAmount — закрывает все открытые ордера, если прибыль счета достигла определенного значения — к примеру, 12 евро. При этом закрываются все ордера, а не только прибыльные.

— закрывает все открытые ордера, если прибыль счета достигла определенного значения — к примеру, 12 евро. При этом закрываются все ордера, а не только прибыльные. Orderprofit — закрывает ордер по текущей паре, если прибыль по нему достигает определенного значения — например, 4 евро.

— закрывает ордер по текущей паре, если прибыль по нему достигает определенного значения — например, 4 евро. Stealth mode — если выставлено значение "true", EA только рассчитывает уровни Стоп Лосс, точку безубытка, Трейлинг Стоп и Тейк Профит, контролирует их и если цена достигает Sl или TP, закрывает ордера. В этом режиме советник не отсылает значения брокеру.

Мне нужно, чтобы кто-то протестировал советника на демо-счете, поскольку у меня самого недостаточно времени на это. Хотелось бы, чтобы сначала был протестирован режим Stealth.