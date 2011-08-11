Ставь лайки и следи за новостями
Variation - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 9676
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
LeMan
При пересечении нулевой линии этот трендовый индикатор показывает направление, в котором следует торговать и когда следует закрывать позицию.
Индикатор выполнен в трех вариантах:
- В виде обычной одноцветной линии (Variation.mq5);
- В виде линии меняющей цвет в зависимости от направления трендовой тенденции (ColorVariation.mq5);
- В виде аналогичной многоцветной линии с дополнительным JMA сглаживанием для устранения шума (ColorJVariation.mq5).
Файл ColorJVariation.mq5 использует класс СJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Файлы Variation.mq5, ColorVariation.mq5 и ColorJVariation.mq5 нужно скопировать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 14.07.2010.
