Индикаторы

Begin_Trend_v01_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
1790
(14)
Индикатор Begin_Trend_v01 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Begin_Trend_v01.mq5.

Рис.1. Индикатор Begin_Trend_v01_HTF

