TLSS - индикатор для MetaTrader 4

Andriy Ostafiychuk
Просмотров:
9205
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор показывает время компьютера на котором установлен, кредитное плече торгового счета, своп по валютной паре на которой установлен для длинных и коротких позиций, текущий спред.

Можно отключать вывод каждого параметра, настраивать цвета отображения текста и фона.

Индикатор TLSS

Советы:

  • По умолчанию цвета индикатора настроены для отображения на черном фоне.
