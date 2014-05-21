Смотри, как бесплатно скачать роботов
TLSS - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор показывает время компьютера на котором установлен, кредитное плече торгового счета, своп по валютной паре на которой установлен для длинных и коротких позиций, текущий спред.
Можно отключать вывод каждого параметра, настраивать цвета отображения текста и фона.
Советы:
- По умолчанию цвета индикатора настроены для отображения на черном фоне.
