AO+MACD MTF Line Colored - индикатор для MetaTrader 4
- 15596
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Отображает два индикатора AO и MACD с разными параметрами в одном окне. Для каждого индикатора можно задать:
- Таймфрейм
- Период скользящих средних для вычисления(см. принцип работы индикаторов)
- Режим отображения - гистограмма или линия
Показания индикаторов нормализуются к значению пунктов относительно нуля.
