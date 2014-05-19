CodeBaseРазделы
Индикаторы

AO+MACD MTF Line Colored - индикатор для MetaTrader 4

ast_mod
Просмотров:
15596
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Отображает два индикатора AO и MACD с разными параметрами в одном окне. Для каждого индикатора можно задать:

  • Таймфрейм
  • Период скользящих средних для вычисления(см. принцип работы индикаторов)
  • Режим отображения - гистограмма или линия

Показания индикаторов нормализуются к значению пунктов относительно нуля.

Картинка:

