Первый индикатор рисует линии Ренко на ценовом графике в виде уровней и волн. Показывает сигналы переключения Ренко.

Второй индикатор рисует непосредственно графики Ренко в отдельном окне. Использует данные первого индикатора. Поэтому скомпилированы должны быть оба индикатора. Использовать их можно по отдельности.

Индикаторы имеют входной параметр Step - размер "кирпичика" в пунктах. По умолчанию 250. Индикатор автоматически привязывается и строится по "круглым" уровням. Уровни округляются по размеру "кирпичика".

Для красоты, можно выбирать параметр Step так, чтобы он кратно вписывался в фигуру: 50, 100, 125, 200, 250, 500 - это хороший выбор. При других значениях тоже работать будет.

Второй индикатор рисуется на видимом участке графика. Если отключить автопрокрутку и двигать график - можно сопоставлять данные ценового графика и графика Ренко.

Можно рисовать Ренко с хвостами и без хвостов. Задается входным параметром.

Параметр Revers задает сколько кирпичиков цена должна пройти назад, чтобы отобразился обратный кирпичик. Для классических Ренко Revers=2. Теперь можно экспериментировать с этим параметром, получая различные модификации Ренко.

