Awesome Oscillator Normalized Line MTF - индикатор для MetaTrader 4

ast_mod
10641
(21)
Отображает два индикатора AO с разными параметрами в одном окне.

Для каждого индикатора можно задать:

  • Таймфрейм
  • Период скользящих средних для вычисления(см. принцип работы индикатора)
  • Режим отображения - гистограмма или линия

Показания индикатора нормализуются к значению пунктов относительно нуля.

