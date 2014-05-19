Смотри, как бесплатно скачать роботов
Awesome Oscillator Normalized Line MTF - индикатор для MetaTrader 4
Отображает два индикатора AO с разными параметрами в одном окне.
Для каждого индикатора можно задать:
- Таймфрейм
- Период скользящих средних для вычисления(см. принцип работы индикатора)
- Режим отображения - гистограмма или линия
Показания индикатора нормализуются к значению пунктов относительно нуля.
