Описание:

Проверено - Граалей нет. В процессе написание советника, столкнулся с надобностью определять Тренд. Как определять его однозначно? В той литературе, что я нашел... никто не знает :)

Основной инструмент это 3 скользящие средние с разными периодами. Помимо направления Тренда, мне так же было интересно с какой силой он в данный момент присутствует, как ни странно у меня вышло нечто годное на первый взгляд. Лично я считаю, что основное внимание нужно обострить на возможных проблемах, а не на "заоблачных перспективах".

Суть: Считаем что тренд присутствует, когда основная линия индикатора (на картинке Черная, 2 пикселя толщиной...) находится либо выше зоны ограниченной Красным пунктиром. Соответственно в этом случае тренд повышательный. Либо ниже той же зоны - понижательный тренд. В случаях когда основная линия индикатора находится Внутри зоны ограниченной Красным пунктиром - соответственно Флэт.

У скользщих периоды 3, 14, 50 соответственно, теперь о возможных проблеммах...

1) Сейчас менять периоды можно только внутри Кода программы, потому как если это сделать, то вполне вероятно, что критерии тренда - а именно Зона ограниченная пунктиром, так же должна быть изменена...

2) Простое пересечение Основной линией, вспомогательные, я бы не назвал надежными критериями, для входа на рынок, мне инструмент был нужен, чтобы Подтверждать сигналы свечей...

Надеюсь кому нибудь пригодится, очень хотелось бы увидеть обратную связь, и обсуждение...

Картинка слева - оформлена в светлых тонах, в соответствии с требованиями к картинкам. Справа - цветовая гамма индикатора по умолчанию, Цвета гистограмм, соответствуют цветам скользящих средних на отображенных в окне выше...