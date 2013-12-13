На очередном витке поиска Грааля решил проверить, как часто на графике возникают схожие ситуации в расположении 3-х МА, с разными периодами и ценой бара.

О настройке индикатора в комментариях. Цена бара рассчитывается - (0-close, 1-open, 2-high, 3-low, 4-(high+low)/2, 5-(high+low+close)/3, 6-(high+low+close+close)/4)

На 0-ом баре индикатором создаётся вертикальная линия (по умолчанию Red), выделив которую, можно перетащить на интересующий вас бар.

Похожие бары отмечаются вертикальными линиями (Gold ).