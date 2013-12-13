Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Divination _MA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11830
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
На очередном витке поиска Грааля решил проверить, как часто на графике возникают схожие ситуации в расположении 3-х МА, с разными периодами и ценой бара.
О настройке индикатора в комментариях. Цена бара рассчитывается - (0-close, 1-open, 2-high, 3-low, 4-(high+low)/2, 5-(high+low+close)/3, 6-(high+low+close+close)/4)
На 0-ом баре индикатором создаётся вертикальная линия (по умолчанию Red), выделив которую, можно перетащить на интересующий вас бар.
Похожие бары отмечаются вертикальными линиями (Gold ).
Простой советник использующий трендоследящую стратегию.mfi_forex_expert_advisor
Простой советник на основе индикатора MFI. он показывает неплохие результаты в тестере, с низкой просадкой. Максимальная просадка которую я видел это было не более 5%.
Пример работы с графическим объектом OBJ_LABEL.OBJ_EDIT_Example
Пример работы с графическим объектом OBJ_EDIT.