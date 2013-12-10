CodeBaseРазделы
Советники

Starter - эксперт для MetaTrader 4

kuk
Просмотров:
10507
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Простой советник использующий трендоследящую стратегию.Подходящие инструмент и таймфрейм - EURUSD,M30.

