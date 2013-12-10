Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Starter - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10507
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простой советник использующий трендоследящую стратегию.Подходящие инструмент и таймфрейм - EURUSD,M30.
mfi_forex_expert_advisor
Простой советник на основе индикатора MFI. он показывает неплохие результаты в тестере, с низкой просадкой. Максимальная просадка которую я видел это было не более 5%.Horizontal_Volum
Скрипт - индикатор горизонтальных объёмов
Divination _MA
Поклонникам МА.OBJ_Label_Example
Пример работы с графическим объектом OBJ_LABEL.